Militar morre uma semana após colidir moto contra rotatória na Guaicurus em Dourados

Um homem de 24 anos morreu na noite desta quinta-feira (11), uma semana após sofrer um acidente na avenida Guaicurus.

Francisco Pereira Colraues era militar do Exército e pilotava uma Biz na madrugada de 4 de maio quando perdeu o controle e foi arremessado por 30 metros, em uma rotatória próxima à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, segundo informações policiais.

Ele estava internado no Hospital Santa Rita desde que foi socorrido no acidente. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Falta de iluminação

A responsabilidade pela iluminação da avenida vem sendo discutida desde que as obras de duplicação foram entregues ao município pelo governo do Estado, em outubro de 2015. Segundo a presidente da Câmara dos Vereadores, Daniela Hall (PSD), dos 12 quilômetros da via, cerca de oito estariam "na escuridão".

Ainda de acordo com a vereadora, a prefeitura teria assinado termos assumindo a responsabilidade pelas adequações, porém, agora afirma que não pode assumir obrigações que são de responsabilidade fiscal de outros agentes federativos.

Após entrar com uma Ação Civil Pública recomendando a realização dos reparos, o Ministério Público Estadual não conseguiu chegar a um acordo com a prefeitura e aguarda decisão da Justiça.