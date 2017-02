Menor é assassinado a facada pelo cunhado durante velório em MS

O adolescente foi morto após uma discussão com o cunhado em um velório na aldeia-Foto: Laguna Informa

Jonardo Irala de 17 anos foi morto com uma facada na altura do peito durante discussão com o cunhado, enquanto participavam de um velório na Aldeia Guandu, em Laguna Carapã. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 06h de domingo (19) e o autor seria Sérgio Souza Vieira de 27 anos.

Segundo a ocorrência, populares relataram a polícia os dois estavam no velório quando Sérgio teria questionado o menor de estar batendo na irmã dele.

Consta ainda que a vítima negou, mas após uma discussão o acusado teria saído do local e voltou com uma faca e em seguida desferiu o golpe na altura do peito do adolescente que morreu.

Após o crime o acusado foi detido por populares, e amarrado em uma cadeira. A polícia foi acionado e prendeu Sérgio que está detido no 1º Distrito Policial.

A polícia investiga o caso.