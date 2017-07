Menor de 17 anos é executado por tiros na Fronteira

Adolescente e executado a tiros e tem o corpo abandonado em caminho vicinal de colônia paraguaia na fronteira.

O mesmo foi identificado como, Renan dos Santos Espindola (17) morador de Ponta Porã que na manha de sábado (08) por volta das 06:00hs, foi encontrado executado a tiros em um caminho vicinal da colônia Porteira Ortiz próximo a MS 164 a uns oito quilômetros da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações da policia, o mesmo teria sido sequestrado em algum ponto na fronteira e levado ate o local onde teria sido executado a tiros de pistola 9mm pelos pistoleiros e posteriormente abandonaram o corpo da vitima no local, que foi encontrado por populares que alertaram os agentes da Policia Nacional do Paraguai, que com o apoio dos agentes da Policia Técnica e dos agentes da Divisão de Homicídios realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.