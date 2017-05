Menino de 11 anos teria sofrido abuso sexual de tio em Dourados

Fotos: Osvaldo Duarte

Um homem de 36 anos foi preso na manhã deste sábado acusado de abuso sexual de seu sobrinho de apenas 11 anos. O caso teria acontecido na noite desta sexta-feira na residência do acusado que fica localizada na aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados.

De acordo com as primeiras informações, o homem teria ingerido bebida alcoólica e também fornecido ao sobrinho durante todo o dia. Depois, ele teria abusado sexualmente do menor.

Na delegacia, o acusado confirmou o consumo da bebida, mas negou o abuso dizendo apenas que foi dormir e se deparou com o menino na cama ao invés de sua esposa. O caso está sendo investigado no 1º Distrito Policial.