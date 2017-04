Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 59 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena promete pagar, nesta quarta-feira (12), o prêmio acumulado de R$ 59 milhões do concurso 1.920. O sorteio será às 19h (MS), no município de Canela (RS), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Na Poupança, o prêmio pode render R$ 385 mil por mês ao ganhador que acertar os seis números da modalidade. Também é possível adquirir 15 iates de luxo ou 11 mansões de R$ 5 milhões cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio.