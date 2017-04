Médico da Caravana da Saúde que teve 93% do corpo queimado morre em hospital

Estevão Barbosa da Cruz ficou internado durante 15 dias no CTI da Santa Casa em Campo Grande - Foto: Jessica Barbosa/Governo do Estado

Estevão Barbosa da Cruz, de 29 anos, morreu na noite de ontem (23), na Santa Casa depois de dar entrada com 93% do corpo queimado no último dia 9, em Campo Grande. Médico chegou a ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em estado grave onde estava há 15 dias.

Por meio da assessoria de imprensa, o hospital confirmou a morte do médico, mas as causas ainda não foram divulgadas.

O CASO

Segundo boletim de ocorrência, o médico estava em casa assando pão, quando dormiu no sofá e mais tarde, ao acordar com o cheiro de queimado, foi acender a luz da cozinha, momento em que ocorreu a explosão.

Médico conseguiu ligar para familiares que o levaram até o pronto socorro. A Polícia Civil investiga o caso.

Estevão foi coordenador da Caravana da Saúde, programa realizado no ano passado pelo Governo do Estado que realizou atendimento médico na Capital e no Estado.