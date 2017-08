Marido não leva filhos para creche e esposa o agride com golpes de capacete e garfadas

Ao ser agredido com vassouradas e garfadas, um homem de 29 anos procurou a delegacia de polícia de Campo Grande para registrar um boletim de ocorrência contra sua esposa de 26 anos, ontem (9).

O homem estava no quarto da residência do casal quando a esposa chegou do trabalho começando uma discussão, momento em que a autora, de posse de um cabo de vassoura, desferiu golpes contra a vítima, que conseguiu se defender.

De acordo com o homem, ontem ele não teria levado os filhos para a creche já que as crianças estavam sem fraldas. Ao chegar, a mulher teria questionado o por que os filhos não terem ido para a escola.

Quando respondida, a autora teria desferido golpes de capacete no marido, indo posteriormente na cozinha e, com um garfo em mãos, tentado atingir a vítima afirmando que o mataria.

O homem ainda alega que a mulher danificou o vidro traseiro de seu carro com vassouradas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.