Marido estaciona carro e ateia fogo em veículo com esposa dentro em MS

Durante a madrugada desta quarta-feira (1º), o Corpo de Bombeiros da cidade de Jardim distante 239 quilômetros de Campo Grande, foi acionado depois que um homem ateou fogo no próprio veículo, com a esposa dentro.

Por volta das 3 horas da madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local fez à extinção das chamas. Uma moradora disse aos militares que ao ouvir um forte ruído saiu para ver o que acontecia e percebeu que o veículo Volkswagen Gol estava em chamas.

A mulher do proprietário do carro disse que o marido conduzia um veículo, e que estacionou o carro na rua, saiu e ateou fogo no carro com ela dentro. Ela conseguiu sair e não teve ferimentos.

A perícia foi acionada, mas não compareceu ao local, já que a perita teria se recusado a ir afirmando não ter viatura para o deslocamento. O autor não foi localizado e o veículo ficou na via, já que não havia meios para sua remoção.

Não há informações no boletim de ocorrência se o carro ficou parcialmente ou totalmente destruído e os motivos para que o homem colocasse fogo no veículo.