Marido descobre traição e espanca esposa com socos e tapas em MS

Na noite desta segunda-feira (19) a polícia da cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande foi acionada depois que uma mulher de 28 anos foi espancada pelo marido de 28 anos.

Ao chegar a residência, os policiais encontraram a vítima com várias escoriações pelo corpo. Ela afirmou que seu marido teria desferido socos em seu rosto e tapas, além de jogá-la contra o solo, causando dores em suas costas.

Quando questionado pelos militares sobre as agressões, o autor afirmou que bateu em sua esposa após descobrir que estava sendo traído por ela. A mulher não confirmou a traição. De acordo com ela, o autor já a teria agredido em outras ocasiões, mas nunca prestou queixa contra ele.

Os dois foram levados para a delegacia de polícia e a mulher manifestou o desejo de medidas protetivas contra o marido. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Dados

Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) de janeiro até junho na Capital foram registrados 922 casos de violência doméstica, no Estado foram 2.741 casos. Já em 2016 no Estado no mesmo período foram registrados 2.624 casos.