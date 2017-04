Marido 30 anos mais novo agride esposa com socos que vai parar em hospital em MS

Depois de ter luxação no rosto e cortes na testa, por causa, das agressões sofridas pelo marido de 21 anos, uma mulher de 52 anos teve de ser internada no pronto socorro da cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande.

A vítima que foi socorrida e levada para o pronto socorro da cidade, onde está internada, disse aos policiais que nesta quarta-feira (12) o marido chegou embriagado e passou a discutir com a esposa agredindo-a com socos no rosto.

Em seguida, ele fugiu em uma motocicleta com um desconhecido. A polícia fez rondas, mas não conseguiu localizar o autor e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.