Mais de 1,5 tonelada de maconha é encontrada escondida em carga de sucata

Mais de uma tonelada e meia de maconha, uma arma, munições e celulares foram apreendidos em uma carreta, durante fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quinta-feira (16) na BR-163, em Nova Alvorada do Sul - distante 120 km de Campo Grande.

Segundo a PRF, ao abordar o caminhão, modelo Mercedes Benz Axor, com placas de Suzano (SP) atrelado a um reboque com carga de sucatas, o motorista ficou nervoso.

Foram encontrados no fundo falso do reboque do veículo, 1.560 kg de maconha distribuída em tabletas, uma pistola calibre 22, com munição e silenciador, 100 munições de calibre restrito 5.56, outras 8 munições de calibre 22 e dois aparelhos celulares, segundo o site Nova Alvorada News.

A carreta foi levada a uma oficina para retirada e pesagem da da droga e o motorista encaminhado à delegacia de Policia Civil, onde foi autuado por trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.