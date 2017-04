Maior prêmio do ano, R$ 101 milhões da Mega-Sena sai para aposta do Mato Grosso

Um apostador acertou sozinho as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena no concurso nº 1924 e receberá como prêmio o maior valor entregue pela loteria: mais de R$ 101 milhões. O sorteio foi realizado na quarta-feira (26) no Caminhão da Sorte, em Franco da Rocha (SP).



Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o ganhador é da cidade de Jaciara, no interior do Mato Grosso. Outras 188 pessoas tiveram cinco acertos e vão receber pouco mais de R$ 41 mil cada.



Também foram sorteados os números da Quina, que acumulou e pode pagar R$ 1,3 milhão ainda hoje, quinta-feira (27), e a Lotofácil que dividirá o prêmio principal entre dois apostadores, sendo que cada um receberá cerca de R$ 2,7 milhões cada. Para o próximo sorteio o prêmio está estimado em R$ 1,7 milhão.



Confira os números sorteados:

Mega-Sena: 12, 16, 30, 52, 53, 58.

Quina: 04, 30, 33, 52, 66.

Lotofácil: 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25.