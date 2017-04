Mãe vê no Facebook fotos do filho morto e denuncia equipe de hospital em MS

Na tarde de quarta-feira (19), a mãe de Willian Terrengue procurou a polícia após descobrir que fotos do rapaz foram divulgadas nas redes sociais. Willian foi assassinado no dia 25 de março e as fotografias foram tiradas no hospital de Juti, cidade a 311 quilômetros da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe, Willian foi assassinado no dia 25 de março, a facadas. No dia seguinte as fotos das costas do rapaz, com as marcas das 5 facadas, foram postadas no Facebook. Ainda segundo a mulher, de 41 anos, também foram divulgadas fotos do rosto do filho no hospital.

Conforme o relato da mãe, é possível ver nas fotografias pessoas com jalecos e usando luvas hospitalares. As pessoas teriam sido identificadas pelo hospital e a mãe procurou a polícia para fazer a denúncia.

O caso é tratado como violação de sigilo funcional. A polícia deve identificar os autores para serem autuados.