Mãe presencia filho esfaquear irmã caçula no abdômen durante briga

Na noite de quinta-feira (19), mulher de 28 anos foi vítima de tentativa de feminicídio em Anastácio, cidade a 134 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime, irmão da vítima de 31 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para irem até a residência da família, onde a mulher tinha sido esfaqueada. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com o ferimento grave no abdômen.

A mãe foi questionada e disse que o autor do crime era o filho mais velho. Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher, que foi levada ao hospital, enquanto os policiais iniciaram buscas pelo autor do crime, que fugiu depois de esfaquear a irmã.

O homem foi encontrado e disse que teve um desentendimento com a irmã, mas não deu informações sobre a faca usada no crime. Ele também não deu detalhes sobre a discussão que teve com a vítima.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a mulher foi levada para Aquidauana, onde está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e corre risco de morte.

O caso é tratado pela polícia como lesão corporal de natureza grave, se resultar perigo de vida e feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.