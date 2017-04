Mãe ‘negocia’ programa para filha de 15 anos que agride e foge de 'cliente'

Uma mulher de 33 anos e um homem de 43 anos foram levados para a delegacia de polícia da cidade de Bataiporã, depois que uma adolescente de 15 anos foi vítima de tentativa de estupro.

A mulher é mãe da adolescente, e segundo informações estaria ‘vendendo’ a filha para homens da região. Ao negociar a filha, o homem tentou manter relações sexuais com a menina, que acabou agredindo o autor e fugindo para pedir socorro.

Ainda de acordo com informações do site Jornal da Nova enquanto o homem tentava manter relações com a menina, à mãe dormia embriagada dentro de um carro. Todos foram levados para a delegacia de polícia, que investiga o caso.