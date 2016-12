Mãe flagra conversa e descobre que garota de 13 anos foi estuprada

Na noite de quarta-feira (30), mulher de 35 anos acionou a Polícia Militar por desconfiar que a filha, de 13 anos, teria sido vítima de estupro de vulnerável. A mãe ouviu a adolescente falar ao telefone com o suspeito, um rapaz de 29 anos que é amigo da família. O caso aconteceu em Três Lagoas, a 338 quilômetros da Capital.

Segundo informações do registro feito na delegacia, a mulher chamou a Polícia Militar por volta das 23h30. Ela disse que flagrou a filha de 13 anos conversando ao telefone com o rapaz de 29 anos e suspeitou que os dois pudessem ter mantido uma relação sexual, por conta do teor da conversa.

De acordo com o site JPNews, equipe da Rádio Patrulha foi até a casa, no Jardim das Violetas, onde a mulher disse que a adolescente confessou ter ‘ficado’ com o rapaz, que é conhecido da família. A relação sexual, segundo a menina, teria ocorrido há aproximadamente 10 dias e a vítima disse que foi apenas uma vez, mas com o consentimento dela.

Mesmo com o consentimento, por conta da idade da vítima o caso se enquadra em estupro de vulnerável. O suspeito foi levado para a delegacia e a menina disse que o conhecia e que no dia do ato eles conversaram melhor e ela criou uma afinidade com o rapaz. Ela disse que foi até a casa dele, onde aconteceu o ato sexual. O suspeito nega a acusação e disse que apenas beijou a vítima.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).