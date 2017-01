Mãe empresta carro para filho que usava veículo para roubar casas

Três rapazes, de 18 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido pelo furto a três residências, no Bairro Polonês, em Campo Grande. Eles usavam o carro que a mãe de um dos autores emprestava para irem para baladas.

A primeira casa alvo dos bandidos foi de um administrador de empresas, de 31 anos. Na quinta-feira (26), eles levaram do imóvel um notebook, videogame, e duas televisões de 52 e 42 polegadas.

Já na sexta (27), voltaram para a região e de uma casa vizinha levaram vários objetos. No sábado (28) arrombaram o portão de outra casa, mas foram flagrados pelo segurança do bairro que anotou a placa do carro usado, Fiat Pálio, de cor azul.

Com a placa do carro, os policiais conseguiram prender os autores. Na delegacia, um dos rapazes disse que a mãe emprestava o veículo para ele sair para baladas e ele usava o carro para cometer furtos.

Segundo informações policiais, todos têm passagens pela policia. O adolescente foi levado para Unei.