Mãe e filho são sequestrados por quadrilha que levaria BMW para o Paraguai

Mãe e filho passaram por momentos de terror na noite de domingo (21) ao serem sequestrados na porta da residência, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande depois de saírem de um shopping da cidade.

Eles foram abordados, por volta das 23 horas, por quatro bandidos armados, que inicialmente iriam invadir o imóvel, mas com a movimentação da rua levaram as vítimas para um cativeiro, no Bairro Estrela do Sul, região norte de Campo Grande.

No cativeiro foram amarrados e vendados, sendo vigiados por dois dos quatro autores. Os outros dois identificados como Leidiane Gomes da Silva de 30 anos, e Luís Gustavo Souza Rodrigues, de 31 anos foram flagrados por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em uma barreira, na chegada a cidade de Maracaju distante 162 quilômetros de Campo Grande.

Ao não saber explicarem o motivo da viagem e apresentarem informações desencontradas, os policiais desconfiaram e entraram em contato com o proprietário do veículo BMW XT, que disse não conseguir contato com a esposa, enfermeira, e o filho desde as 23 horas.

Quando os policiais questionaram o casal, eles acabaram confessando terem participado de um roubo na Capital, e que estavam levando o carro para o Paraguai. Foi indicado o local onde as vítimas estavam em cárcere privado.

Foi pedido reforço do 9º Batalhão de Policia Militar e o cativeiro foi cercado pelos policiais. Com o cerco os outros dois bandidos se renderam. Foram presos Cleber Vargas Arce de 24 anos, e Luís Eduardo da Silva Cardoso, conhecido como “Dudu Nova Lima”. Luís Eduardo estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por homicídio.

Uma quinta pessoa, que não foi identificada, e seria uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (22). O carro usado no assalto e sequestro foi encontrado no Bairro Nova Lima e apreendido pela polícia.