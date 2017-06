Mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Nova Andradina

Os policiais realizaram diligências no local e, em buscas no quintal da residência, encontraram um escapamento de motocicleta, um par de retrovisores e, embaixo de uma rachadura na calçada, um recipiente contendo no seu interior 12 porções de crack.

Questionada, a proprietária do imóvel informou que não tinha conhecimento e que desconhecia fato. Diante das circunstâncias, mãe e filho foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga e os objetos encontrados. Segundo a PM, o adolescente já possui uma vasta ficha criminal, inclusive com quatro flagrantes por diversos crimes. (Com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM).