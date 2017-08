Mãe e filha são presas acusadas de comandar ‘boca de fumo’ em Nova Andradina

Mãe e filha, R.F.S., de 52 anos, e a H.F.S.A., de 20, foram presas pela Força Tática acusadas de comandar uma ‘boca de fumo’ em Nova Andradina. A ação aconteceu por volta das 19h20 deste sábado (18), no Bairro Horto Florestal.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, uma denúncia chegou à Polícia Militar, via 190, informando que na Rua Projetada havia uma casa que funcionava a prática de tráfico de drogas, cujas responsáveis pela comercialização do entorpecente seriam as acusadas que posteriormente foram presas.

Diante da denúncia, uma equipe se deslocou de imediato até o local e avistou H.F.S.A. que ao ver a aproximação da viatura da Força Tática, tentou correr para dentro da residência. Antes, pelo apurado, a mulher, que já seria reincidente na prática de tráfico de drogas, retirou um invólucro plástico de dentro do bolso da blusa e colocou na boca, sendo este retirado antes da mesma engolir, que após verificação tratava-se de uma embalagem contendo 11 trouxinhas de substância análoga à crack, que após pesadas totalizaram 3 gramas.