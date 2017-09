Mãe descobre que filho comercializava drogas em casa no dia do aniversário dele

Celso Daniel/JPNEWS

No dia em que o filho comemorava seu 20º aniversário, uma senhora, de 64 anos, é quem teve uma surpresa. Ela descobriu que o rapaz comercializava droga dentro da própria casa da família, localizada no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas. Conforme o boletim de ocorrência, ela disse à polícia que o filho é usuário de droga e passou a desconfiar que ele estaria vendendo entorpecentes.

A desconfiança foi confirmada na madrugada deste domingo (3) quando o jovem estava em uma festa na Vila dos Operadores, comemorando o aniversário, e um rapaz foi à casa dele. No local, ele perguntou à mãe, que havia acabado de chegar da igreja, onde o suspeito estava e que com os seguintes dizeres “ele está vendendo o negócio ainda? Vim aqui para comprar”.

Desconfiada, a mãe foi ao quarto do rapaz e encontrou um tablete pesando 270 gramas de maconha escondida na fronha do travesseiro. No quarto também foram encontradas uma faca, que, aparentemente, foi usada para cortar a droga, uma balança e a quantia de R$ 200.