Mãe acaba presa após ameaçar filhos menores e seu companheiro que esta enfermo

Aconteceu no Residencial Cascatinha, em Sidrolândia, um caso não muito comum nos meios policiais na noite de ontem, quando por volta das 20h:00min um adolescente entrou em contato com a Policia Militar, e avisou que a sua mãe estava com um comportamento totalmente alterado, e segundo o mesmo, ela teria ingerido bebida alcoólica e quebrado vários objetos na residência.

O fato mais preocupante, que fez com que o garoto acionasse a PM, é que em determinado momento, a mãe pegou uma faca e ameaçou agredir os filhos, sendo dois menores, bem como o seu companheiro, que por estar enfermo, não pode reagir.

Após expulsar todos para fora da residência, a mesma se trancou em casa e deitou no sofá da sala, sendo que quando a Guarnição chegou ao local dos fatos, percebeu que a mesma falava coisas sem sentido, e por não estar de posse mais da referida faca, os policiais encaminharam a acusada para a Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia, juntamente com uma faca de cabo de madeira que foi apresentada pelos denunciantes.