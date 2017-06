Latrocínio é a possível causa da morte de empresário de Aquidauana

As cidades de Aquidauana e Anastácio amanheceram perplexas com a notícia do assassinato brutal do empresário Ronaldo Batista, proprietário do estabelecimento comercial Restaurante Estação Pantaneira. Seu corpo foi encontrado pela Polícia dentro da piscina de sua residência em Anastácio, por volta das 3:00 da madrugada desta segunda-feira, 19/06.

A principal hipótese dos investigadores é que o empresário foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), já que foram levados o carro e um valor estimado em dinheiro em espécie.

Filho de fazendeiros de Anastácio, Ronaldo, de 38 anos, morou por vários anos na Europa antes de voltar para a região e abrir o seu próprio restaurante.

A Polícia Civil está em busca dos suspeitos. O carro do empresário ainda não foi localizado. Ainda não foram divulgados o local do velório e nem do sepultamento.