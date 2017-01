Ladrões fazem homem refém, trocam tiros com Choque e morrem

Dois ladrões, ainda não identificados, morreram durante a madrugada desta terça-feira (31), depois de trocarem tiros com policiais do Batalhão de Choque, ao fazerem um homem, de 52 anos, refém, no Bairro Piratininga.

Os autores amarraram a vítima com fios de ferro, na tentativa de roubar o caminhão que estava na residência, na Rua Anhumas. Quando um dos ladrões saia da residência se deparou com um viatura do Choque.

Momento em que o bandido voltou correndo e bateu o portão do imóvel, o que despertou a suspeita dos policiais, que entraram na residência sendo recebidos a tiros pelos autores.

Eles foram feridos a tiros, sendo socorridos pelo Batalhão de Choque e levados para a Santa Casa da Capital, onde não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. A vítima, que estava amarrada foi libertada sem ferimentos.