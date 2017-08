Ladrão que "procurava emprego" furta a empresa (video)

Imagem Ilustrativa

Uma Mulher de 38 anos procurou a Polícia Civil de Corumbá após ser vítima de furto em seu local de trabalho. Consta no boletim de ocorrência número 4975/2017, que por volta das 08h50 de segunda-feira (21), um indivíduo entrou na empresa, localizada no Porto Geral, alegando estar à procura de emprego.

Depois de ser informado pela atendente que não havia vaga no momento, ele se retirou do estabelecimento, mas entrou novamente no prédio pela porta de acesso dos funcionários, onde pegou uma bolsa que estava sobre uma mesa. O homem levou o acessório para um corredor, retirou a carteira que estava com os documentos e uma quantia em dinheiro da vítima, retornou, colocou a bolsa no mesmo lugar e foi embora.

O Diario Corumbaense teve acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança da empresa que flagraram a ação e apurou que a carteira com os documentos já foi encontrada e devolvida à vítima, porém, sem o dinheiro, cuja quantia não foi informada. O furto foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.