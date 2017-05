Justiça manda soltar André Cance, ex-secretário-adjunto da Sefaz-MS

Desembargador do TRF (Tribunal Regional Federal), da 3ª Região, em São Paulo, Paulo Fontes, mandou, nesta manhã, soltar o ex-secretário-adjunto da Fazenda, André Luiz Cance, que foi preso na quinta-feira, 11, no âmbito da quarta fase da Lama Asfáltica, operação da Polícia Federal.

Cance, segundo a PF, teria envolvimento direto com a organização criminosa criada durante o segundo mandato do ex-governador André Puccinelli (PMDB), entre os anos de 2011 a 2014. A trama consistia segundo investigadores do caso em fraudar licitações e também em lavagem de dinheiro.

José Wanderley, advogado de André Cance, que está na capital paulista, confirmou o habeas corpus e disse que a liberdade do cliente, que está no centro de triagem do presídio de segurança máxima depende agora de “procedimento administrativo” e que a “expectativa” é a de que a decisão seja cumprida ainda hoje.