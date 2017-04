Judiciário de MS entrega 7ª escola reformada por presos nesta sexta-feira

Está marcada para as 8 horas desta sexta-feira (7) em Campo Grande, a solenidade de entrega da reforma da Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal, a 7ª instituição de ensino atendida pelo projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, idealizado pelo juiz Albino Coimbra.

Neto e que utiliza a mão de obra prisional e o dinheiro dos presos para executar as reformas. Com a entrega desta obra, o projeto gera uma economia de aproximadamente R$ 800 mil aos cofres públicos, garantindo que o Estado já economize mais de R$ 3 milhões com estas reformas.

Localizada na Av. Bom Pastor, 460, a escola atende quase 500 alunos e possui 2.000 m² de área construída, num amplo terreno de 8.000 m². A obra teve início em 7 de dezembro de 2016, com 20 presos encarregados de revitalizar todo o espaço que foi inaugurado há 40 anos e nunca havia passado por uma reforma.

O custo para o Estado se resumiu ao salário dos presos. Já o valor do material (orçado em R$ 220.00,00) foi totalmente pago pelos detentos, a partir do dinheiro arrecadado do desconto de 10% do salário de todos os presos que trabalham na Capital, conforme Portaria nº 001/2014 da 2ª VEP.

O projeto contemplou troca de forro, pintura, elétrica, hidráulica, manutenção do telhado, vidros, salas de aula, banheiros, instalação de 370 lâmpadas de led e 25 holofotes de led na quadra de esportes, além de novo acesso aos alunos que foi construído pela rua lateral, evitando o grande fluxo de veículos da entrada anterior que dava para a avenida muito movimentada.

Para executar todas as tarefas, a equipe de 20 presos contou com dois eletricistas, três pedreiros, um carpinteiro, um instalador de forro, um serralheiro, seis pintores e o restante do pessoal é ajudante, que no decorrer da obra foi se capacitando e adquirindo uma nova profissão.

O projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” foi idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto e é apoiado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, pois é uma ação que desenvolve um trabalho de ressocialização do preso, colabora com os cofres públicos do governo estadual e leva conforto e boas instalações para as escolas.