Jovem traficante morre em confronto com policiais doo DOF em MS

Foi identificado como Fernando Vieira Magalhães, 18, o traficante que morreu em confronto com policiais do Dof (Departamento de Operações de Fronteira) na manhã desta quarta-feira (30) em Maracaju, cidade a 162 quilômetros de Campo Grande. Fernando foi identificado por familiares no início da noite desta quarta.

De acordo com o Dof, era realizada uma fiscalização de rotina na Rodovia MS-462 (Estrada da Forquilha) quando perceberam a proximidade de um veículo Prisma, com placas de Embu (SP) com dois ocupantes.

Segundo a polícia, foi dada ordem de parada, mas os autores não obedeceram e fugiram. Após alguns quilômetros de perseguição, os autores teriam entrado em uma fazenda onde tentaram fazer o gerente como refém.

Houve reação por parte dos autores, quando os policiais reagiram e Fernando foi alvejado. O comparsa conseguiu fugir em uma mata ciliar próxima do local.

Parte da guarnição permaneceu no local em busca do autor em fuga e, dois policiais colocaram o autor baleado na viatura e se deslocaram para Maracaju. Foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros que se deslocou ao encontro da viatura do Dof, e deu apoio aos policiais até a chegada ao Pronto Socorro, onde Fernando morreu.

O veículo Prisma foi abandonado pelos autores, e no momento que os policiais foram até o veículo realizarem uma vistoria, se depararam com o veículo recheado com característica de ser maconha.