Jovem tem mão cortada por vizinho por causa de som alto em carro

Desentendimento por causa de som alto em carro terminou em jovem, de 18 anos, esfaqueado. O episódio aconteceu por volta da 1h50min de hoje, na Rua Afonso Pena, Bairro Universitário, em Corumbá. Golpe arrancou metade da mão do rapaz, segundo socorristas.

Dois amigos levaram a vítima até unidade do Corpo de Bombeiros. Conforme informações, o jovem ouvia som alto no carro quando o vizinho cometeu o ataque com facão.

Segundo socorristas, o golpe foi tão forte que partiu metade da mão do jovem. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no quartel e foi encaminhado para hospital com hemorragia. O caso é investigado na delegacia da cidade.