Jovem sequestrada por ex-namorado é agredida, ameaçada e tem roupas rasgadas

Uma jovem, de 23 anos, passou por momentos de terror na noite desta terça-feira (18) ao ser sequestrada pelo ex-namorado, de 29 anos, e ter suas roupas rasgadas na cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi tirada a força de sua residência por volta das 19 horas e colocada dentro de seu veículo pelo autor, que disse que resolveria o problema deles em sua residência. O casal tinha terminado o relacionamento no dia anterior, e o rapaz não aceitava a separação.

O autor passou a dirigir em alta velocidade afirmando que os dois iriam morrer juntos. Testemunhas que estavam na rua acionaram a polícia depois de ver o veículo em alta velocidade.

A vítima teve suas roupas rasgadas pelo ex-namorado, que estava embriagado. Ao para o carro em frente a sua residência, o autor passou a dizer que efetuaria um disparo de arma de fogo em sua cabeça.

Com a gritaria, vizinho saíram e o autor fugiu em seguida. A jovem foi levada para o hospital com diversas escoriações, nas costas, pernas e uma luxação no tornozelo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica.

Mais de 500 agressões

De janeiro até o dia 19 de abril foram registrados 526 casos de violência doméstica, na Capital. No Estado foram 1.628 casos. No ano passado foram registrados 1.962 casos de violência doméstica nos primeiros quatro meses