Jovem que pilotava moto com placa de Fátima do Sul se envolve em acidente em Nova Andradina

O socorro à vítima de um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros, por volta das 13h48, desta segunda-feira (21), em Nova Andradina. Uma colisão, entre um carro e uma moto, deixou uma motociclista ferida no cruzamento das Ruas Batayporã e Élzio Gonçalves Dias.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, a jovem ferida no acidente, de 19 anos de idade, pilotava uma Honda Biz 125, com placa de Fátima do Sul (MS), e foi encaminhada para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ com uma suspeita de fratura na perna esquerda.

O segundo veículo envolvido no acidente foi um Ford Escort, com placas de Nova Andradina (MS), conduzido por um idoso, de 60 anos. Conforme ele relatou à reportagem, ele seguia na Rua Élzio Gonçalves Dias, quando ao chegar no cruzamento da Rua Batayporã, atingiu a motociclista que cruzava a via.

A Polícia Militar foi acionada para atender o acidente. Agentes municipais de trânsito também estiveram no local dando suporte à ocorrência.