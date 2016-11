Jovem procura delegacia na Capital após namorado divulgar vídeo de sexo

Uma jovem, de 19 anos, moradora da região Oeste de Campo Grande, procurou a delegacia após o namorado publicar um vídeo de sexo do casal nas redes sociais. A vítima disse na delegacia que conhece o autor há 40 dias e, em determinada ocasião em que estavam a sós, percebeu que o namorado filmava a relação.

Ela exigiu que ele apagasse o vídeo no momento, porém, nesta segunda-feira (29), soube de boatos de que o vídeo estaria circulando na internet, mas precisamente no WhatsApp. Perguntado, o rapaz, de 20 anos, que estava armado, negou a publicação do vídeo. A jovem também conta que já havia visto a arma no porta luvas do carro do namorado.

Posteriormente, a amiga da vítima recebeu os vídeos onde aparece a jovem durante relações sexuais. No vídeo, consta no boletim de ocorrência, é possível identificar o autor de forma clara, pois o mesmo se exibe para a câmera. No mesmo vídeo também é possível identificar a jovem.

Questionado novamente sobre a publicação do vídeo, o jovem teria ficado bravo com a jovem e mostrado a arma para ela e a amiga. O caso foi registrado como difamação (violência doméstica) e será investigado pela Delegacia da Mulher. No boletim de ocorrência, a jovem especificou que precisa de medidas protetivas.