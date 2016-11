Jovem morre cinco dias depois de sofrer queda de moto em Bataguassu

Internado na Santa Casa da capital, o jovem não resistiu a um traumatismo craniano e faleceu (Imagem: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu)

Um jovem de 19 anos, identificado como Wesley Lima Santana de Jesus, faleceu na manhã desta quarta-feira (30), após ficar cinco dias internado depois de sofrer uma queda de moto na rodovia MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

No acidente, que ocorreu no último sábado (26), o jovem seguia em uma motocicleta Honda NXR Bros, juntamente com um amigo, e, por motivos não esclarecidos, acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu às margens da rodovia.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguassu socorreu o motociclista e seu amigo ao pronto socorro local. O jovem de 19 anos, gravemente ferido, posteriormente foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado, porém, devido à gravidade do ferimento, o jovem não resistiu e faleceu por volta das 9h15 desta quarta-feira (30).

O outro jovem, que também teria sofrido a queda juntamente com Wesley, não sofreu ferimentos graves e, após passar por uma avaliação médica, foi liberado.