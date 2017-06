Jovem morre ao colidir moto na traseira de ônibus na Marcelino Pires

Acidente deixou um jovem morto em Dourados - Fotos: Osvaldo Duarte

Acidente registrado no início da noite desta terça-feira (20) em Dourados resultou na morte de Diego Matheus da Silva Espíndola, 23. O fato ocorreu na avenida Marcelino Pires, região da Cabeceira Alegre.

De acordo com as informações apuradas no local, o rapaz seguia pela via numa motocicleta, quando acabou perdendo o controle ao passar sobre galho de árvore. Em seguida, acabou caindo embaixo de um ônibus de transporte coletivo.

Matheus morreu na hora. A polícia esteve no local para perícia do acidente. Esse é o segundo acidente com morte no município em pouco mais de 24h.

Na manhã de ontem, Sônia Aparecida Rodrigues Fernandes acabou morendo após colidir contra uma árvore na avenida José Roberto Teixeira, próximo ao Hospital Universitário. A suspeita é que ela tenha tentado desviar de um buraco existente na via,