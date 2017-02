Jovem é surpreendido no portão de casa e morto a tiros por desconhecidos em Itaporã

Gean Claudio da Silva Santos, de 19 anos, vulgo ‘Dentinho’ morreu na noite deste domingo (19) depois de ser alvejado por tiros no portão de sua casa, em Itaporã cidade localizada a 225 quilômetros de Campo Grande.

Uma testemunha acionou a polícia e Corpo de Bombeiros por volta das 23 horas para o amigo que tinha sido ferido a tiros em frente a sua casa. De acordo com informações, os amigos voltavam do calçadão da cidade para a residência, quando Gean foi morto a tiros.

Ao chegar em frente a residência, um veículo Fiat Pálio, de cor prata, parou e de dentro do carro um dos ocupantes efetuou cinco disparos atingindo o tórax e as costas de ‘Dentinho’, que foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

A testemunha não soube dizer quem seriam os autores dos disparos.