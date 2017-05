Jovem é preso na rodoviária de Dourados com maconha escondida em caixa de som

Foi preso na noite de ontem (3), David dos Santos Dinis, de 26 anos, morador de Rondônia, acusado de tráfico de drogas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal de Dourados fazia rondas na rodoviária da cidade, quando viu um jovem com atitudes suspeitas, transportando uma caixa de som.

Ao ser abordado, o suspeito ficou nervosos e disse que vinha Ponta Porã e iria para Ji-Paraná (RO). Durante a conversa, chamou a atenção dos policiais o peso da caixa de som e o cheiro de maconha.

Em seguida, os guardas desmontaram o equipamento e localizaram 40 tabletes de maconha, totalizando 9,350kg.

O acusado confessou o tráfico de drogas e disse que iria receber mil reais pelo transporte.

Diante dos fatos, David dos Santos Dinis foi preso e encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia, acusado de tráfico.