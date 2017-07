Jovem é preso e confessa assassinato de adolescente na frente da mãe em pizzaria

Preso nesta quinta-feira (20) pelo assassinato do adolescente Rafael Alves Rocha numa pizzaria no Parque das Nações II na noite de 18 de junho, Jeferson Alexandre de Oliveira, vulgo "Jefinho", afirmou que matou porque a vítima, que tinha 15 anos, mexeu com sua namorada.

"Jefinho" estava numa residência na Rua D-3, no Dioclécio Artuzi. Equipes do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Polícia Civil e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) fizeram a prisão.

Segundo a polícia, "Jefinho" confessou o crime ocorrido por volta de 22h30 de 18 de junho. Na ocasião, Rafael Alves da Rocha havia acabado de sair da igreja e estava numa pizzaria na Rua Rozemiro Rodrigues Vieira, Parque das Noções II acompanhado da mãe e outros familiares quando foi executado com tiros de pistola calibre 9 milímetros. Uma irmã da vítima, de oito anos, também foi ferida com um disparo na perna.

O autor do crime chegou ao local e conversou com Rafael antes de entrar no estabelecimento. Logo em seguida, saiu com a arma em mãos e efetuou os disparos. O adolescente foi atingido com um tiro na nuca, um no peito e quatro costas.

Populares acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que no local constatou que Rafael já estava morto. A menina foi socorrida ao Hospital Santa Rita.

No local do crime a perícia recolheu várias capsulas de munição 9 milímetros. A polícia já investigava a possibilidade desse crime ter ligação a uma briga que teria começado dentro de uma escola em Dourados.