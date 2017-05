Jovem é perseguido, tenta se abrigar em casa e é executado a tiros

José Lucas Arce da Silva, de 20 anos, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (8) na Vila Nova Capital, em Campo Grande. Os autores perseguiram o rapaz, que tentou se abrigar em uma residência da Rua Bento de Souza, mas ainda assim foi assassinado na varanda do local. Os bandidos fugiram a pé depois do crime.

Conforme apurado pela reportagem, José Lucas foi perseguido pelos autores e na tentativa se esconder entrou em uma residência da Rua Bento de Souza. Ainda assim ele foi seguido pelos bandidos, que efetuaram os disparos e mataram a vítima na varanda da casa. O morador do local relatou que só percebeu o crime quando ouviu os disparos.

Testemunhas ainda contaram que os autores chegaram a segurar o rapaz em determinado momento, mas ele conseguiu se soltar e entrar na casa em que morreu. José foi ferido por pelo menos quatro tiros, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu.

Familiares contaram a equipe do Jornal Midiamax que a vítima morava na mesma rua com a mãe e que a motivação do crime pode ser uma briga em que o rapaz se envolveu no sábado (6). Os suspeitos fugiram a pé. Não se sabe quantas pessoas participaram do homicídio, mas a polícia já tem a identidade dos suspeitos. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a perícia, estão no local e investigam a morte de José Lucas.

Passagens

No dia 22 de dezembro de 2014 José Lucas foi vítima de uma tentativa de homicídio, no Bairro Cidade Morena. Na data, ele foi atingido por facadas no tórax e na mão direita, foi socorrido para a Santa Casa de Campo Grande e chegou a passar por cirurgia no abdômen antes de ser liberado.

Em março deste ano, o jovem foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu durante uma abordagem no Bairro Nova Jerusalém. Policiais militares suspeitaram dos ocupantes de um Corolla e em vistoria ao veículo encontraram de baixo do tapete do passageiro traseiro, um revólver calibre 38 com 6 munições intactas.

O rapaz então assumiu ser o proprietário da arma e alegou que ele e os amigos procuravam elo autor de um roubo do celular de uma adolescente, que também estava no veiculo.