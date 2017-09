Jovem é executado com sete tiros ao atender chamado na porta de casa

Polícia e pericia em frente a casa onde jovem foi morto a tiros ( Olimar Gamarra)

Por volta das 21h30, deste domingo (17), Jose Fernando dos Santos de 23 anos morador em quitinetes na rua Antonio João, bairro vila nova Esperança, foi executado com pelo menos sete tiros dentro do quarto. Segundo as primeiras informações dois homens em uma moto mataram a vítima e em seguida fugiram

A polícia militar foi acionada por moradores próximos que ouviram os disparos. Ainda de acordo com testemunhas, Jose estaria na residência com duas mulheres quando os suspeitos bateram na porta, ao abrir, a vítima foi executada e morreu no local. Pelo menos seis disparos atingiram o rosto e cabeça e um disparo atingiu a perna direita.

Os assassinos estariam em uma moto que foi estaciona nas proximidades da casa e assim que cometeram o crime deixaram o local tomando rumo ignorado. Quando os policiais chegaram as mulheres que estavam a vítima não foram encontradas.

Jose Fernando não tinha passagens pela policia e segundo conhecidos ele trabalhava em uma usina. Uma das suspeitas é de crime passional.

O caso será investigado pela polícia.