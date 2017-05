Jovem é espancado e perfurado em assalto durante show de Wesley Safadão

Motociclista foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo - Fotos: Osvaldo Duarte

O jovem Alysson Kevin, de 25 anos, passou por cirurgia após ser espancado e perfurado durante assalto dentro do show do cantor Wesley Safadão, realizado na noite desse domingo (14) na Zona Leste de Teresina. Segundo a família da vítima, o rapaz sofreu a agressão quando fazia transmissão ao vivo próximo ao trio elétrico.

"Meu irmão foi para a festa acompanhado de amigos, mas depois se separou deles para seguir o trio elétrico. Quando ele fazia transmissão ao vivo no Facebook do show, um grupo grande tentou roubar o seu celular e começou a espancá-lo. No hospital, o Alysson contou que um homem chegou dando um soco no rosto dele e nisso ele caiu no chão quase desmaiado, depois outras pessoas caíram em cima do meu irmão e começou o espancamento", contou Andreia Cris, irmã da vítima.

Ainda segundo a irmã, uma pessoa chegou a perfurar com um pedaço ferro o tórax do jovem, que só não morreu, segundo ela, porque os seguranças do evento separaram o grupo e socorreram o rapaz. Os assaltantes conseguiram levar o celular, carteira e outros objetos pessoais da vítima.

"Uma vizinha nossa que estava no show presenciou a agressão e me ligou para avisar. Ela ainda acompanhou o meu irmão na ambulância até o HUT [Hospital de Urgência de Teresina], mas conseguimos a transferência dele para um hospital particular. Felizmente a perfuração não atingiu nenhum órgão e na cirurgia correu tudo bem", disse a irmã.

Para Andreia Cris, a agressão sofrida por Alysson Kevin foi inesperada, já que ele tem costume de ir para shows. Segundo ela, a mãe encontra-se abalada com o fato e vai registrar boletim de ocorrência ainda nesta segunda-feira (15) no 11º Distrito Policial.

"Ninguém esperava isso, foi um susto para todos nós. O estado de saúde do Alysso é estável, mas ele vai ficar dois dias internados na UTI em observação para saber se o espancamento não provocou hemorragias", comentou a irmã.

Procurada pelo G1, a organização do bloco Vai Safadão informou que todas as medidas de segurança foram tomadas, e lamenta que em um evento onde o público vai se divertir, alguns vão no intuito de se aproveitar da quantidade de pessoas para roubar e agir de forma violenta.

"Além da polícia, a organização do evento garantiu a segurança do público com a contratação de seguranças privados, que rapidamente agiram. Ademais, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos", diz a nota enviada.

A reportagem também tentou contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve retorno. Além de Safadão, o evento contou com os shows de Léo Santana e Banda Eva.