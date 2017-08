Jovem de Naviraí é assassinado com dois tiros em assentamento de Itaquiraí

Leonardo Augusto Barros Areco, de 19 anos.(Foto Divulgação)

Leonardo Augusto Barros Areco, de 19 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo, por volta das 07h00min deste sábado(19), no Assentamento Indaiá em Itaquiraí.



Um tio de leonardo que estava no interior da residência, disse aos policiais que escutou os disparos e em seguida ouviu a vítima chamar pelo seu nome, momento em que saiu da residência e o avistou caído no chão.



Leonardo foi socorrido com vida para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.



Os disparos atingiram a vítima na axila e outro na altura do pescoço, ambos do lado esquerdo.



O autor dos disparos não foi localizado.



O crime foi registrado como Homicídio Simples e segue sendo investigado.



O corpo de Leonardo será velado na Capela do Pax Primavera em Naviraí.