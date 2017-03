Jovem de 23 anos é denunciado à polícia por fazer sexo com cachorro em MS

Um homem de 23 anos foi denunciado pela própria tia, de 35, no fim da tarde de quarta-feira (8), na Vila Piratininga, zona sul de Campo Grande, após confessar que mantinha relações sexuais com o cachorro de sua família. Segundo a parente, ele é usuário de drogas e estaria descontrolado nos últimos dias.

O crime foi descoberto após a tia dele contar que na manhã daquele dia ele invadiu a loja de utilidades dela, colocou para fora os órgãos genitais e começar a se masturbar. Mais tarde, quando a tia voltou para casa, ele a procurou e voltou a repetir o gesto.

Durante essa briga que o acusado confessou, sem nenhum pudor, a prática de sexo com o cachorro da casa, um vira-lata de nome Tobias. Segundo o relato das familiares, o animal estaria com problemas de saúde e dificuldade em andar por conta da violência sofrida.

A tia registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, que investigará o caso como injúria sexual, ato obsceno, maus-tratos, ferir e mutilar animais. O acusado não foi preso e deve ser procurado para dar esclarecimentos nos próximos dias.

A zoofilia (prática de relações sexuais com animais), além de moralmente inaceitável, é considerada pela psiquiatria como um transtorno da sexualidade humana e está classificada como doença passível de tratamento pela Organização Mundial da Saúde desde os anos 1990.

Entretanto, apesar de criminalizada em outros países, no Brasil o Código Penal não define um artigo específico para punir a prática. Desde junho de 2015, no entanto, a zoofilia é considerada passível de punição através de artigo inserido na Lei de Crimes Ambientais pela Câmara.

Caso a pessoa seja flagrada em ato libidinoso com animais, pode pegar de um a três anos de prisão, com agravante de mais um sexto da pena em caso de morte do animal.