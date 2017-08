Jovem de 22 anos é preso acusado de agredir mulher grávida em Nova Andradina

magem: Arquivo/Nova News

No início da noite desta quarta-feira (16), por volta das 19h30, uma equipe da Polícia Militar, com apoio de uma equipe da Força Tática de Nova Andradina, realizou a prisão de um jovem de 22 anos de idade acusado de violência doméstica no Bairro Cristo Rei.

Segundo informações da vizinhança, estaria acontecendo um caso de violência doméstica na Rua Santo Antônio, sendo que, a vítima seria uma mulher de 20 anos de idade, que estaria grávida.

Diante da solicitação a equipe de serviço foi até o local e encontrou o endereço devido aos gritos de discussão que vinham de dentro da residência. Os militares encontraram o rapaz muito alterado, com as mãos ensanguentadas e com algumas lesões causadas provenientes da defesa da vítima.

Em contato com o autor dos fatos, o rapaz se mostrou muito agressivo, desacatando os policiais e ainda quebrando objetos existentes na casa. Diante da situação, foi solicitado apoio de uma equipe da Força Tática que compareceu no local.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima para procedimentos. Mesmo após a chegada à unidade policial, o rapaz continuou a desacatar e ameaçar os policiais que atuaram na ocorrência.