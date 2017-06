Jovem de 21 anos e dois adolescentes são pegos por morte brutal de empresário

Walerson Ozorio, 21 anos, foi preso e dois adolescentes apreendidos nesta segunda-feira (19). O trio é suspeito de assassinar o empresário Ronaldo Batista, 38, na madrugada de ontem, em Anastácio, município distante aproximadamente 130 quilômetros de Campo Grande. Após o crime, os autores fugiram levando o veículo da vítima, uma Saveiro Cross.

Os suspeitos foram detidos em suas residências. Por meio de impressões digitais colhidas no local do crime, a polícia conseguiu chegar até o trio que supostamente amarrou as pernas e os braços do empresário, jogando o comerciante em uma piscina. Para garantir que a vítima não sobrevivesse, os autores ainda amarraram um vaso de flor de 30 quilos em suas costas, para que o corpo permanecesse submerso.

(Empresário assassinado)

Investigações

A Polícia Civil trabalha com duas hipóteses sobre o latrocínio do empresário. Em uma delas, o veículo roubado da vítima foi encomendado e, na outra, teria sido tomado por dívida de droga. Segundo o delegado Eder Oliveira Moraes, titular da delegacia de Aquidauana, em ambas versões, Walerson surge como mandante e teria oferecido R$ 5 mil aos executores.