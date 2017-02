Jovem de 20 anos é preso com armas, drogas, carro importado e mais R$ 300 mil

Um jovem de 20 anos foi preso nesta quinta-feira (16) em Naviraí - distante 366 km de Campo Grande, por posse de armas, munições e drogas. Também foram encontrados mais de R$ 300 mil em dinheiro que estavam escondidos em um quarto de hotel e um veículo importado avaliado em R$ 400 mil.

As investigações da Polícia Civil iniciaram no domingo (12), após denúncia que dois casais se hospedaram no hotel, saíram sem informar onde iriam e não retornaram. Ao entrar no quarto, os agentes encontraram 21 gramas de cocaína, uma pistola calibre 40 com numeração raspada, dois carregadores do mesmo calibre, 63 munições intactas, três miras de laser para armas, duas armas falsas, um drone, um notebook, medicamentos controlados, 20 dólares e ainda R$ 301,555 em dinheiro, segundo o site Tá na Mídia Naviraí.

Todo material foi apreendido e encaminhado ao 1° DP (Departamento de Polícia) onde o delegado responsável determinou depósito judicial da apreensão.

Ainda durante investigações, por volta das 19 horas de ontem, policiais abordaram um casal em um veículo BMW X6, com placas de Itajaí (SC). O veículo, avaliado em R$ 400 mil era conduzido por Victor Augusto Veronez de Sousa, 20 anos. Dentro do carro foram encontrados ainda, um revólver de uso restrito, três porções de cocaína, que pesaram 42 gramas, 161 dólares e R$ 758. O jovem foi preso e encaminhado ao 1° DP.

A polícia investiga a procedência do dinheiro e busca as outras pessoas que se hospedaram no hotel com o rapaz.