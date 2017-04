Jovem de 13 anos dá 'gravata' em suspeito e evita estupro de irmã

Jovem de 25 anos foi preso na sexta-feira (21) depois de tentar estuprar adolescente de 16 anos, em Taquarussu. Suspeito foi imobilizado pela irmã da vítima, que tem 13 anos. A jovem deu uma gravata no rapaz, que tentou fugir pela janela.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o suspeito informou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e decidiu ir até a residência da adolescente para praticar o crime. Ele entrou pela janela do quarto, foi até a cama da vítima e começou passar a mão pelo corpo dela.

Porém, a irmã da vítima, de 13 anos, acordou com o barulho foi ver o que estava acontecendo. Ela viu o homem, que se assustou e decidiu fugir pela janela.

A adolescente correu atrás dele e aplicou um golpe conhecido como "gravata". Ela conseguiu imobilizá-lo no chão e gritou pela ajuda do pai. A família acionou as autoridades.

A Polícia Militar chegou no local e o suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Nova Andradina para prestar depoimento.