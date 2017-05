Jovem atropelado e morto era agrônomo, ele atravessava a pista para fazer necessidade fisiológica

FOTO: DIVULGAÇÃO

O agrônomo Valdeir Fernandes (Beu), 23 anos, funcionário da Cultivar Agrícola de Chapadão do Céu, é o nome do homem atropelado e morto por um caminhão por volta das 11hs30 da manhã deste sábado no KM 53 da MS-306 na cidade de Cassilândia, há 48 quilômetros de Chapadão do Sul.

Ele seguia com amigos em direção a Cassilândia onde passariam o final de semana. Logo após a fazenda Simaro pediu para interromper a viagem e fazer necessidade fisiológica mas olhou somente para um dos lados da pista.

O caminhão não teve como desviar e bateu em Valdeir que faleceu no local. O agrônomo sofreu um profundo corte na cabeça e outros ferimentos pelo corpo. O acidente se deu por volta das 11hs30, mas até às 17hs47 peritos do IML (Instituto Médico Legal) de Paranaíba ainda não tinha chegado. Valdeir é natural de Macedônia (SP) (Fonte ocorreionews.com.br)