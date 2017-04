Jogo da Morte, Baleia Azul chega nas escolas estaduais de Campo Grande

O jogo mortal chamado de Baleia Azul (Blue Whale) chegou ao Mato Grosso do Sul. Adolescentes aderiram aos seus desafios, preocupando pais, professores e autoridades. O jogo criado na Rússia tem sido responsável por suicídio de jovens no mundo todo.

De acordo com informações apuradas pelo TopMídiaNews, adolescentes matriculados em escolas estaduais estariam em grupos de WhatsApp recebendo as tarefas a serem cumpridas. Servidores da Rede Estadual de Ensino flagraram as trocas de mensagens e reportaram o caso aos diretores.

Pelos corredores dos colégios está comum escutar o nome do jogo em rodas de conversas. Inclusive virando motivo de piadas para diversos alunos. Entretanto, alunos estão levando a sério e levando adiante os desafios propostos.

Uma jovem de 16 anos se afogou em uma lagoa no município de Vila Rica, em Mato Grosso, após completar os desafios do jogo da Baleia Azul. Foi encontrada uma carta em que a jovem conta detalhes sobre o que iria acontecer. A menina, quando foi retirada da lagoa, tinha alguns cortes no braço, o que levou a polícia a suspeitar que ela estivesse realmente participando do jogo.

As vítimas, a maioria delas tem de 12 a 14 anos, ocorre como um convite inocente para um jogo desafiador, por meio de redes sociais, sobretudo o Facebook. Mesmo sabendo do perigo, jovens do Brasil querem entrar no jogo.

O jogo é uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem cumpridas. Nas conversas, um grupo de organizadores, chamados "curadores", propõem 50 desafios macabros aos adolescentes, como fazer fotos assistindo a filmes de terror, automutilar-se desenhando baleias com instrumentos afiados em partes do corpo e ficar doente.