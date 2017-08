Jogador “promessa” no futebol de Nova Andradina é preso por tráfico de drogas

Cotado como uma das “promessas” do futebol de Mato Grosso do Sul este ano, um jovem, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (14) acusado de tráfico de drogas. A.C.S.A. foi preso durante uma operação da Força Tática realizada na zona rural de Ivinhema.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a ação que levou à prisão do jogador aconteceu por volta das 12h. Durante a operação, os policiais foram informados por terceiros que havia ocorrido um acidente no Km 110 da BR-376, próximo à Gleba Ouro Verde.

Sem imaginar que efetivariam o flagrante do atleta, a equipe se deslocou para o local a fim de prestar auxílio a possíveis vítimas e realizar o controle de trânsito da via até a chegada do policiamento especializado.