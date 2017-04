Jacaré é encontrado morto com marca de tiro na cabeça e sem cauda

Morador do Bairro Chácara Imperial, de Três Lagoas, encontrou jacaré da espécie Papo Amarelo morto, com marca de tiro na cabeça e sem a cauda. O caso foi registrado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) na manhã desta sexta-feira (7), após denúncia do homem que o localizou.

De acordo com o subtenente da PMA, Da Silva, o animal estava em estado avançado de decomposição e, por isso, não será possível fazer o procedimento de perícia para identificar se ele foi realmente morto a tiro. Mesmo assim, o caso será encaminhado à Polícia Civil, onde será investigado. “Já entramos em contato com a vigilância para que o jacaré seja enterrado”, disse.

A aparição de jacarés na região do Chácara Imperial tem sido comum nos últimos meses. De acordo com o subtenente, ocorrências são registradas para que a PMA resgate esse tipo de animal, que é flagrado no bairro, próximo das residências. “Existem duas lagoas naquele local, por isso tem sido comum aparecer jacarés por lá”, completou.